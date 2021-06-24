В Израиле почти все население вылечилось от коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 840307 (+141 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 680 (+126) человек.

6429 (+1) заболевших COVID-19 умерли.

833198 (+14) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 42993 тестов. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус.

50 заболевших в больницах (ни одного в специально оборудованных помещениях гостиниц), остальные болеют в домашних условиях. Состояние 26 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 2,24.

Почти все населенные пункты имеют статус "зеленых". Региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ) получил статус "красного". Модиин-Маккабим-Реут объявлен "желтым".