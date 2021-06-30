https://news.day.az/world/1357508.html Cуэцкий канал договорился с владельцем судна Ever Given
Cуэцкий канал договорился с владельцем судна Ever Given
Руководство Суэцкого канала пришло к соглашению с компанией - владельцем застрявшего в марте поперек русла контейнеровоза Ever Given о том, что она выплатит $540 млн в качестве компенсации за причиненный водной артерии ущерб.
Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, "было подписано принципиальное соглашение", включающее, в частности, отказ сторон от каких-либо жалоб. Другие подробности пока не приводятся.
23 июня глава водной артерии Усама Рабиа заявил, что руководство Суэцкого канала достигло с владельцем Ever Given соглашения, которое устраивает обе стороны.
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