Cуэцкий канал договорился с владельцем судна Ever Given

Руководство Суэцкого канала пришло к соглашению с компанией - владельцем застрявшего в марте поперек русла контейнеровоза Ever Given о том, что она выплатит $540 млн в качестве компенсации за причиненный водной артерии ущерб.

Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, "было подписано принципиальное соглашение", включающее, в частности, отказ сторон от каких-либо жалоб. Другие подробности пока не приводятся.

23 июня глава водной артерии Усама Рабиа заявил, что руководство Суэцкого канала достигло с владельцем Ever Given соглашения, которое устраивает обе стороны.