В Турции пожары продолжаются в 15 местах

174 из 188 пожаров в Турции взяты под контроль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахраддин Алтун написал в Twitter.

Ф.Алтун отметил, что пожары продолжаются в 15 местах.