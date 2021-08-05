https://news.day.az/world/1367564.html В Турции пожары продолжаются в 15 местах
В Турции пожары продолжаются в 15 местах
174 из 188 пожаров в Турции взяты под контроль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахраддин Алтун написал в Twitter.
Ф.Алтун отметил, что пожары продолжаются в 15 местах.
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