Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС

Израильские ВВС нанесли в ночь на вторник удары по позициям палестинских группировок в различных районах сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Donia Al Watan.

В частности, бомбардировкам подверглись несколько расположений сопротивления к западу и северу от города Хан-Юнис, расположенного в южной части прибрежного палестинского анклава. В налетах были задействованы как боевые самолеты, так и беспилотники. О жертвах или пострадавших в результате этих воздушных атак информации не поступало.

По данным палестинских источников, удары стали ответом на пуски радикалами из сектора в сторону Израиля шаров с зажигательной смесью. В последнее время их запуск с целью поджогов на территории еврейского государства стал обычной практикой. Со своей стороны израильская армия отвечает на подобные вылазки ударами по инфраструктуре действующих в Газе группировок, в том числе боевого крыла контролирующего его движения ХАМАС.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими радикалами в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.

Между тем с начала лета израильские ВВС несколько раз осуществляли налеты на Газу, в том числе подвергая ударам тренировочные лагеря хамасовцев.