Талибы решили проводить все торговые транзакции Афганистана в нацвалюте

"Талибан" решил проводить все расчеты в торговых операциях Афганистана в национальной валюте - афгани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В информации подчеркивается, что публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии "не соответствуют действительности".

Ранее сообщалось, что правительство Пакистана приняло решение осуществлять расчет при торговле с Афганистаном в пакистанских рупиях, поскольку Кабул сталкивается с нехваткой долларов на фоне заморозки афганских счетов со средствами от МВФ и Всемирного банка.

ЦБ Афганистана под контролем талибов приказал банкам выдавать денежные переводы исключительно в афгани. Так новая власть пытается сохранить дефицитные доллары.

На протяжении многих лет переводы из-за рубежа в твердой валюте были для страны важным источником финансов, но после взятия Кабула талибами он иссяк.