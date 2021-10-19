В Чечне родившиеся в день рождения пророка Мухаммеда мальчики получат по 100 тысяч

Семьям новорожденных мальчиков, появившихся на свет 18 октября - в день рождения пророка Мухаммеда - в Чечне выплатят по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Региональный общественный фонд имени первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал денежные средства в размере 100 тыс. рублей для семей, в которых родились мальчики в этот почитаемый день. Всего в республике 18 октября на свет появились 67 мальчиков, 25 из них - в перинатальном центре. Стоит отметить, что благотворительная акция в честь Мавлид ан-Наби становится доброй традицией, она проводится в Чеченской Республике уже несколько лет подряд", - отметил министр.

Мавлид ан-Наби, или священную ночь рождения основоположника ислама пророка Мухаммеда, празднуют 12-го числа третьего месяца мусульманского календаря Раби уль-авваль. В этот день, который в 2021 году пришелся на 18 октября, верующие проводят торжественные мероприятия, на которых вспоминают жизнь пророка, совершают молитвы, читают Коран, жертвуют деньги и продукты в пользу бедных и совершают другие благие дела.