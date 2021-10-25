МАГАТЭ нарастит объем инспекций на ядерных объектах в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается нарастить объем инспекций на иранском ядерном объекте в Натанзе в связи с решением Ирана начать подачу обогащенного до 20% урана в усовершенствованные центрифуги. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ, который предназначен для государств - участников Совета управляющих этой организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, МАГАТЭ решило увеличить частоту инспекций в Иране на фоне решения Тегерана расширить использование обогащенного до 20% урана на центрифугах на заводе в Натанзе. При этом ранее Иран уведомил МАГАТЭ о том, что он временно заполнил ураном с уровнем обогащения до 20% дополнительные центрифуги.

Разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года уровень обогащения урана в Иране не должен превышать 3,67%. В 2020 году Иран обогащал уран до 4,5%. Иран также продолжает обогащать уран до 60% и обладает ураном, обогащенным до 20%.