Совбез ООН займется военным переворотом в Судане

Совбез ООН может уже во вторник рассмотреть ситуацию в Судане. Военный переворот в республике осудили многие страны, в частности, США. Вашингтон объявил о приостановке финансовой помощи Хартуму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, российский МИД, в свою очередь, заявляет, что произошедшее стало "закономерным результатом провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет" и того, что "отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами". Москва настаивает на том, что народ Судана может самостоятельно решить внутренние проблемы в своей стране.

С осуждением переворота выступило руководство Евросоюза. Брюссель призывает военных дать гарантии неприкосновенности задержанных государственных деятелей. ЕС заявляет о решительной поддержке проекта передачи власти гражданскому правительству.