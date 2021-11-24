Испанию засыпало снегом

За месяц до обычного наступления холодов, на севере Пиренейского полуострова выпал снег. Высота снежного покрова местами достигла 20-25 сантиметров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в двенадцати регионах Испании объявлено штормовое предупреждение. Автомобильное движение затруднено на пятидесяти автотрассах. На горных перевалах без цепей противоскольжения не обойтись. Испанцев призывают проявлять бдительность из-за гололеда и избегать поездок, которые можно отложить.

По прогнозам синоптиков, снегопады продлятся до конца недели. В Валенсии и Каталонии ожидаются ливни, которые могут сопровождаться грозами.

В январе уходящего года Испания оказалась во власти шторма "Филомена". Его назвали самым сильным за последние полвека. Ущерб от циклона составил десятки миллионов евро.