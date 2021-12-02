Европу призвали смириться с высокими ценами

Опрошенные CNBC аналитики призвали Европейский центробанк (ЕЦБ) смириться с высокими ценами и перестать применять к инфляции определение "временная", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Слова экономистов стали реакцией на недавнее выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, заявившего, что регулятору пора перестать называть повышенную инфляцию временным явлением.

По мнению главного экономиста британского подразделения японского инвестбанка Nomura Джорджа Бакли, то же самое стоит сделать главе ЕЦБ Кристин Лагард. "Переходный период [высоких цен, о котором любят говорить чиновники, включая Лагард] предполагает, что нам не о чем беспокоиться. Но в действительности мы не знаем, стоит ли нам об этом беспокоиться", - отметил Бакли.

По его словам, в настоящее время неясно, какое влияние на европейскую экономику окажет нынешний уровень цен в еврозоне. Также он призвал руководство ЕЦБ к активным действиям для нейтрализации высоких цен, в том числе к более резкому повышению ключевой ставки.

Такого же мнения придерживается глава отдела макроэкономических исследований ING Research Карстен Бжески, отметивший, что ЕЦБ следует активнее и более полно уведомлять участников рынка о текущем состоянии экономики и возможных рисках.

По итогам ноября инфляция в еврозоне достигла 4,9 процента в годовом выражении при целевом показателе в два процента. Прежние прогнозы ЕЦБ предусматривают рост цен по итогам года на 2,2 процента, на 1,7 процента в 2022 году и на 1,5 процента в 2023-м. В скором будущем регулятор собирается пересмотреть оценки.