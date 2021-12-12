https://news.day.az/world/1414586.html В Турции выявлен "омикрон-штамм" коронавируса
В Турции выявлен "омикрон-штамм" коронавируса
Шесть случаев заражения вариантом коронавируса "омикрон" зарегистрировано в Турции.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"В Турции зафиксировано шесть случаев заражение штаммом "омикрон". Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро - в Измире", - сказал Коджа журналистам.
Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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