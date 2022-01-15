https://news.day.az/world/1426799.html В Испании рекордно выросли цены
В Испании рекордно выросли цены
Индекс потребительских цен в Испании составил по итогам декабря прошлого года 6,5%. Такие данные опубликовал в пятницу национальный институт статистики королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, "годовой уровень общего индекса потребительских цен в декабре составил 6,5%, что на один пункт выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким показателем с мая 1992 года".
Среди факторов, повлиявших на данную тенденцию, выделяют рост цен на электроэнергию, а также на продукты питания, отели, кафе и рестораны.
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