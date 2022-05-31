Искусство борется с пластиком

У художницы и активистки из Иордании Марии Ниссан есть миссия: избавить мир от одноразового пластика и привлечь внимание общественности к экологическому бедствию с помощью искусства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Одна из её самых известных фресок украшает стену здания в столице Аммане. Гигантская работа сделана из более чем 2000 пластиковых бутылок, почти 1000 пакетов для покупок и более 150 шлангов для кальянных трубок.