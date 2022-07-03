Стрельба в ТЦ в Копенгагене

Несколько человек ранены в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена, сообщает Associate Press со ссылкой на датскую полицию, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что по подозрению в причастности к произошедшему арестован один человек.

Других деталей пока не приводится.