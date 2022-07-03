https://news.day.az/world/1476011.html Стрельба в ТЦ в Копенгагене - есть раненые
Стрельба в ТЦ в Копенгагене - есть раненые
Несколько человек ранены в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена, сообщает Associate Press со ссылкой на датскую полицию, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что по подозрению в причастности к произошедшему арестован один человек.
Других деталей пока не приводится.
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