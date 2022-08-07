В России впервые с марта COVID-19 за сутки заболели более 20 тысяч человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил 20 303 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 19 974 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 329. Суточный показатель заболеваемости впервые с 29 марта превысил 20 тысяч случаев. Рост заболеваемости отмечается пятый день подряд.

В Москве за сутки зафиксировали 6 110 случаев заражения коронавирусом, следует из данных "Стопкоронавирус.рф". За сутки были госпитализированы 363 человека, скончались 19 пациентов.

Госпитализированы за сутки 1 505 человек - на 29,7% меньше, чем за предшествующие сутки. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 12 субъектах РФ, снижение - в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 44 человека, накануне штаб сообщал о 46 умерших.

Выздоровели за сутки 8 729 человек, или на 18,7% меньше, чем 6 августа.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 712 тыс. 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 741 умерший и 18 млн 039 тыс. 355 выздоровевших.