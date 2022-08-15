В Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»

Председатель Национального собрания (парламента) Венгрии Ласло Кевер раскритиковал феномен культуры отмены. Он назвал его приверженцев "духовными убийцами", пишет Index.hu. передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кевер заявил, что в настоящее время идет "бескровная война" в рамках которой представители культуры отмены пытаются "атаковать память людей на Западе".

"Их задача состоит в том, чтобы использовать все существующие человеческие различия неестественным образом, противопоставить белого черному, жителя Запада - жителю Востока, мужчину - женщине, молодого - старому, христианина - мусульманину", - сказал он.

Кевер назвал это попыткой "вызвать у общества амнезию" и заставить забыть о ценностях, осознанности и идентичности. Он считает, что приверженцы культуры отмены хотят всех "контролировать, загнать в долги и лишить собственности".

Спикер парламента Венгрии уверен, что представители этого феномена стремятся "лишить нас свободы и права" на сохранение веры, традиций и культуры.

Культура отмены - современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки, осуждения и бойкотирования как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека.