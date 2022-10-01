На западе Доминиканской Республики перехватили более 470 кг кокаина

Специалисты Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяли партию кокаина общим весом более 470 кг на западе страны.

Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, упаковки с кокаином были конфискованы вблизи побережья провинции Бараона, груз находился на борту катера. По подозрению в организации сети наркотрафика задержаны трое граждан Доминиканы и один гражданин Колумбии.