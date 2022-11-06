https://news.day.az/world/1509461.html Поезд сошел с рельсов в Сеуле, есть пострадавшие
Поезд сошел с рельсов в Сеуле, есть пострадавшие
В центре Сеула поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали около 30 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на оператора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), инцидент произошел в 20:55 по местному времени (15:55 по бакинскому времени), когда поезд с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпо в центре Сеула. В результате пострадали порядка 30 человек.
Причины случившегося пока не называются.
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