В центре Сеула поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали около 30 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на оператора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), инцидент произошел в 20:55 по местному времени (15:55 по бакинскому времени), когда поезд с 275 пассажирами подъезжал к станции ​​Йондынпо в центре Сеула. В результате пострадали порядка 30 человек.

Причины случившегося пока не называются.