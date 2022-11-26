Генпрокурор Армении подал ходатайство об аресте сына Юрия Хачатурова
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Генпрокурор Армении Анна Вардапетян пыталась вернуть под арест Игоря Хачатурова - сына экс-генсека ОДКБ, экс-главы Генштаба Армении Юрия Хачатурова.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Кассационный суд отклонил ходатайство.

Напомним, Хачатурова выпустили под залог после двухмесячного ареста в июле этого года. 17 мая Хачатуров был задержан во время акции протеста оппозиции из-за неподчинения законному требованию полиции.