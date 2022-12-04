Президент Израиля вылетел с визитом в Бахрейн

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в воскресенье с первым в истории визитом в Бахрейн. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Герцог вылетел с государственным визитом в Бахрейн, первым для израильского президента в истории", - говорится в заявлении.