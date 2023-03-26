Принц Гарри снялся в развлекательной программе про ремонт автомобилей

Принц Гарри появился на британском телешоу Car S.O.S., чтобы передать послание ветерану-инвалиду, которому в передаче восстановили его машину Jeep Grand Cherokee.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

В четверг в эпизоде передачи National Geographic о ремонте автомобилей 36-летний бывший младший капрал Стефан Ван Никерк получил свой обновленный джип после нескольких поломок. Бывший военный служил в 3-м батальоне стрелковых войск и в возрасте 28 лет подорвался на самодельном взрывном устройстве.

После того, как отреставрированный автомобиль был показан Ван Никерку, Гарри сказал в видеообращении: "Стефан, поздравляю. Надеюсь, в этот момент ты сидишь в своем новом или, конечно, похожем на новый джипе. Молодец, приятель, полностью заслуженно. Я не могу представить никого, кто заслуживает этого больше, чем ты".

Герцог Сассекский отметил, что Стефан Ван Никерк для многих является ярким примером для вдохновения. Оба британца служили в Афганистане.