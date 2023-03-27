Армянин зарезал "Заслуженного врача РФ" на глазах у дочери

В российском приморье разъяренный армянин убил одного из лучших врачей местной больницы из-за шокирующей причины.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Нарек Погосян 1987 года рождения пришел домой к 58-летнему акушеру-гинекологу Александру Ольшевскому, где обвинил врача в том, что тот увидел его жену голой.

Ворвавшись в квартиру, Погосян связал 12-летнюю дочь Ольшевского и с жестокостью зарезал мужчину на глазах ребенка.

Известно, что у жены Погосяна произошло кровотечение, у нее не было никаких документов, но несмотря ни на что, Александр провел операцию и спас ей жизнь.

Как сообщили в администрации Артемовской городской больницы № 1, Александр Ольшевский возглавлял гинекологическое отделение на протяжении 13 лет. Его профессиональный стаж составляет более 39 лет. Ольшевский был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

"За время работы Александр Яковлевич проявил себя опытным и грамотным специалистом, пользовался уважением у коллег и пациентов. Он никогда не был равнодушен к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом, его оптимизм и жизнелюбие приносили радость и придавали сил. Он был и остается эталоном врача, руководителя, мужчины, друга", - сказали коллеги Ольшевского.

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