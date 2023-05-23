В Италии одобрили декрет о помощи населению

Совмин Италии во вторник на заседании одобрил декрет о принятии чрезвычайных мер на сумму более €2 млрд в отношении областей Эмилия-Романья и Марке, пострадавших от опустошительных наводнений на прошлой неделе. Об этом сообщила премьер-министр Джорджа Мелони, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы одобрили распространение режима ЧС на районы, которые ранее не были охвачены, а также распорядились о мерах, которые, по нашему мнению, являются срочными, - сказала она. - В целом, предусматривается выделение более €2 млрд для районов, пострадавших от наводнения". В частности, до 31 августа население освобождается от налоговых и других платежей.

Согласно предварительным оценкам, ливни и наводнения нанесли региону ущерб на сумму более €5 млрд. Из-за разгула стихии погибли не менее 14 человек. В регионе, где многие населенные пункты оказались изолированными и обесточенными, сохраняется наивысший уровень предупреждения в связи с непогодой. От последствий наводнения пострадали более 100 государственных школ.

Мелони отметила, что декрет предусматривает выделение €20 млн на обеспечение "непрерывного обучения". "Мы работаем над приобретением компьютеров для студентов, которые будут обучаться дистанционно", - сказала премьер. Средства выделяются также на восстановление медицинских и спортивных учреждений. Министерство культуры распорядилось повысить цены на билеты в музеи в стране на 1 евро, средства от продаж билетов пойдут на восстановление культурных объектов в Эмилии-Романье, добавила Мелони.

Порядка €110 млн выделяется для малых и крупных предприятий региона, €100 млн будет направлено для поддержки фермерских хозяйств.