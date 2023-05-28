В Колумбии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в воскресенье в Колумбии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба этой южноамериканской страны.

Эпицентр находился в 38 км к юго-востоку от города Флоридабланка с населением около 252 тыс. человек, на глубине 152 км.