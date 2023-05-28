https://news.day.az/world/1568464.html В Колумбии произошло землетрясение
В Колумбии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в воскресенье в Колумбии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба этой южноамериканской страны.
Эпицентр находился в 38 км к юго-востоку от города Флоридабланка с населением около 252 тыс. человек, на глубине 152 км.
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