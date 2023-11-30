https://news.day.az/world/1618196.html Израиль и ХАМАС продлили перемирие в Газе
Израиль и ХАМАС продлили перемирие в Газе
Израильские власти и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о продлении перемирия в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
"В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников <...> оперативная пауза продлена", - сообщили военные.
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