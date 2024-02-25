Нетаньяху созовет кабмин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вынесет в ближайшие дни на утверждение правительства план действий в городе Рафах на юге сектора Газа, включающий эвакуацию гражданского населения из этого района, передает Day.Az.

"В ближайшие дни я созову кабинет министров для утверждения оперативных планов действий в Рафахе, включая эвакуацию гражданского населения оттуда", - написал Нетаньяху в X (ранее Twitter).

"Работаем над еще одной сделкой по освобождению заложников, а также над завершением ликвидации батальонов ХАМАС в Рафахе", - добавил Нетаньяху.

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