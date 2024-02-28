В ХАМАС рассказали о массированном ракетном обстреле Израиля

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске 40 ракет по северу Израиля с территории Ливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бойцы "Бригад [Иззэддина] аль-Кассама" выпустили с юга Ливана по северу Израиля два ракетных залпа, состоявших из 40 ракет "Град" в ответ на преступления противника в отношении мирных жителей Газы и на убийство командиров сил исламского сопротивления и их братьев на юге Ливана", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения.

26 февраля беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль с бойцами сил исламского сопротивления на юге Ливана. Удар был нанесен по машине на шоссе в районе Маджадиль под Тиром, погиб один из полевых командиров вооруженных формирований.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!