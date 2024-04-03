Вооруженный инцидент в Стамбуле

В Стамбуле неизвестные открыли огонь по 4-этажному зданию отеля, расположенному в районе Кючюкчекмедже.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство DHA.

По данным издания, выстрелы были сделаны из длинноствольного оружия. "Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами. После нападения подозреваемые скрылись с места происшествия", - сообщает издание.

Отмечается, что среди пассажиров автобуса никто не пострадал. Информации о жертвах или пострадавших в отеле пока нет.

На место ЧП выехали сотрудники полиции. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.

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