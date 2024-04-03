https://news.day.az/world/1649195.html Вооруженный инцидент в Стамбуле - неизвестные расстреляли отель - ФОТО - ВИДЕО
Вооруженный инцидент в Стамбуле - неизвестные расстреляли отель - ФОТО - ВИДЕО
В Стамбуле неизвестные открыли огонь по 4-этажному зданию отеля, расположенному в районе Кючюкчекмедже.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство DHA.
По данным издания, выстрелы были сделаны из длинноствольного оружия. "Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами. После нападения подозреваемые скрылись с места происшествия", - сообщает издание.
Отмечается, что среди пассажиров автобуса никто не пострадал. Информации о жертвах или пострадавших в отеле пока нет.
На место ЧП выехали сотрудники полиции. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.
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