Иран предупредил США

Тегеран предупредил Вашингтон, что американские силы в регионе будут атакованы, если США вмешаются в конфликт между Израилем и Ираном. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на три американских источника.

"Иран передал сообщение администрации Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе: если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке", - сказано в сообщении.

Накануне постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что страна могла бы отказаться от ответных действий в отношении Израиля, который совершил удар по дипломатическим объектам исламской республики в Сирии.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его информации, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе.

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