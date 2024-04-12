В Тбилиси назвали несправедливым начало переговоров Киева и Кишинева о вступлении в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает несправедливой ситуацию, когда Украина и Молдова перешли на этап начала переговоров о вступлении в ЕС, а Грузия еще нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Кобахидзе грузинским журналистам, подводя итоги своего официального визита в ФРГ.

"Вы знаете, что сегодня у нас несправедливая данность. В частности, открыты переговоры с Украиной и Молдовой (о вступлении в ЕС - прим. ТАСС), но не с Грузией, в то время, когда мы серьезно опережаем обе страны. Эта несправедливость должна закончиться, и мы надеемся, что в декабре в конечном итоге она эффективно будет искоренена", - сказал Кобахидзе.

Грузинский премьер находится в Германии с официальным визитом. Он уже провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем как наедине, так и в расширенном формате. Глава грузинского правительства также встретился с председателем Бундестага Бербель Бас и с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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