США впервые провели испытательный пуск баллистических ракет PrSM

Военные США осуществили учебный запуск новых баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что военные запустили две ракеты с целью гарантированно поразить цель. В корпорации Lockheed Martin, спроектировавшей эту ракету, заявили, что удар продемонстрировал "точность и боеготовность".

Американская армия стала получать данные ракеты в декабре 2023 года. Их можно использовать с реактивных систем залпового огня HIMARS и пусковых установок M270 MLRS.

Подчеркивается, что данные ракеты должны будут прийти на смену ATACMS.