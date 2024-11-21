https://news.day.az/world/1709532.html США впервые провели испытательный пуск баллистических ракет PrSM Военные США осуществили учебный запуск новых баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Как передает Day.Az, об этом сообщает Defense News. Отмечается, что военные запустили две ракеты с целью гарантированно поразить цель.
США впервые провели испытательный пуск баллистических ракет PrSM
Военные США осуществили учебный запуск новых баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Defense News.
Отмечается, что военные запустили две ракеты с целью гарантированно поразить цель. В корпорации Lockheed Martin, спроектировавшей эту ракету, заявили, что удар продемонстрировал "точность и боеготовность".
Американская армия стала получать данные ракеты в декабре 2023 года. Их можно использовать с реактивных систем залпового огня HIMARS и пусковых установок M270 MLRS.
Подчеркивается, что данные ракеты должны будут прийти на смену ATACMS.
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