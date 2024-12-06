Орбан пригрозил ЕС правом вето и потребовал деньги

Будапешт воспользуется правом вето и заблокирует проект долгосрочного бюджета Евросоюза (ЕС) в случае, если Венгрии не восстановят доступ к европейским фондам с выделенными для нее денежными средствами, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Его цитирует агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Средства, которые мы не получим в 2025 и 2026 годах, нам придется получить в 2027 и 2028 годах, потому что если этого не будет, то у ЕС не будет бюджета, потому что я его заблокирую", - пригрозил глава правительства.

Bloomberg напоминает, что ЕС заморозил выделенные Венгрии средства из-за многочисленных нарушений верховенства закона и обвинений в коррупции. В данный момент удержанная сумма оценивается в приблизительно 20 миллиардов евро.