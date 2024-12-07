Погода повлияла на церемонию открытия Нотр-Дама

Администрация президента Франции в последний момент изменила план назначенной на 7 декабря церемонии открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара 2019 года, приняв решение перенести торжества внутрь собора из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за крайне неблагоприятных погодных условий мы были вынуждены пересмотреть порядок проведения церемонии открытия собора Парижской Богоматери. По взаимному соглашению между парижской епархией и администрацией президента республики вся церемония пройдет внутри собора", - говорится в заявлении.

Возможность проведения церемонии открытия внутри собора изначально рассматривалась в администрации французского лидера. Однако позже из соображений разделения религии и светского характера государственной власти было решено провести церемонию на улице. На торжество были приглашены 1,5 тыс. гостей, включая порядка 40 глав государств и правительств. На время проведения мероприятия на острове Сите и в ближайших к набережным кварталах на обоих берегах Сены будут введены усиленные меры безопасности. Для их обеспечения будут задействованы 6 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Ранее метеорологическая служба M t o France объявила в субботу предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в девяти департаментах на севере и в нескольких департаментах на юге Франции из-за сильного ветра и осадков. В столичном регионе Иль-де-Франс был объявлен более слабый, желтый уровень опасности. Ожидается, что в Париже порывы ветра будут достигать от 18 до 22 м/с, также в течение дня могут наблюдаться кратковременные ливни.