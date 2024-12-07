Мощный взрыв в жилом здании в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня утром в Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв в 14-этажном здании.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной взрыва стала утечка природного газа в квартире на первом этаже дома.
На место происшествия прибыли многочисленные бригады полиции, пожарных и скорой медицинской помощи. В результате взрыва обломки здания рухнули на прилегающую территорию. Жителей здания немедленно эвакуировали.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека, однако поиски одного из них все еще продолжаются. По данным Haber Global, число раненых составляет четыре человека.
Подача электроэнергии и газа в здание была приостановлена. Спасательные работы продолжаются, а по факту происшествия ведется расследование.
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