Мощный взрыв в жилом здании в Стамбуле

Сегодня утром в Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв в 14-этажном здании.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной взрыва стала утечка природного газа в квартире на первом этаже дома.

На место происшествия прибыли многочисленные бригады полиции, пожарных и скорой медицинской помощи. В результате взрыва обломки здания рухнули на прилегающую территорию. Жителей здания немедленно эвакуировали.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека, однако поиски одного из них все еще продолжаются. По данным Haber Global, число раненых составляет четыре человека.

Подача электроэнергии и газа в здание была приостановлена. Спасательные работы продолжаются, а по факту происшествия ведется расследование.