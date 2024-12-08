Премьер Сирии заявил о готовности передать власть

Глава действующего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть в республике мирным путем после того, как сирийские боевики вошли в Дамаск.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, видеообращение премьер-министра опубликовано в Facebook.

"Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины <...>. Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты", - сказал он.

Премьер также заявил, что не покинет Дамаск, призвав сохранить общественные институты. Он намерен продолжить работу, чтобы обеспечить функционирование государственных учреждений на фоне событий в республике.

"Мы верим в Сирию для всех сирийцев. Мы верим, что она может быть нормальным государством, которое строит хорошие отношения с соседями и миром, не вступая ни в какие региональные союзы или блоки. Это зависит от того, какое руководство выберет сирийский народ", - добавил премьер.