https://news.day.az/world/1713864.html Песков о том, кто принял решение о предоставлении убежища Асаду Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут.
Песков о том, кто принял решение о предоставлении убежища Асаду
Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал представитель Кремля.
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