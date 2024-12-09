https://news.day.az/world/1713864.html

Песков о том, кто принял решение о предоставлении убежища Асаду

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут.