Песков о том, кто принял решение о предоставлении убежища Асаду

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал представитель Кремля. 