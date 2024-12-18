Столкновение поездов в Мурманской области

В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительной информации, 18 декабря на станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск - Санкт-Петербург.

В пресс-службе РЖД добавили, что грузовые вагоны и три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. В ведомстве отметили, что оперативные службы вызваны к месту происшествия, движение на данном участке приостановлено. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

Как сообщает источник РЕН ТВ, по предварительным данным, в результате столкновения пострадал один человек.