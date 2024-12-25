Десятки тысяч аргентинцев едут в Чили

Тысячи аргентинцев в предрождественские недели устремились на закупки в Чили. Из-за экономического кризиса и бешеной инфляции в Аргентине только за последний год большая часть население обеднела в разы. Вот и приходится выкручиваться - в выходные вместо отдыха на авто отправляться за покупками к соседям.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, очереди на границе между Аргентиной и Чили многокилометровые. Сотни, если не тысячи машин, и с той, и с другой стороны. Таможенники и пограничники работают, не смыкая глаз, однако справиться с такими потоками нелегко. Но многочасовые ожидания никого не останавливают. Игра стоит свеч.

Антонелла Челани: "Разница в ценах огромна. Все - от техники до игрушек, товаров для детей, одежды - дешевле в разы, и это действительно того стоит. Я привезла подарки и для себя, и для своей дочери, и для своих племянников".

Джульета Фуэнтес: "Самые дешевые вещи - это одежда, сотовые телефоны, бытовые приборы. Все, от утюгов до телевизоров, а также мебель и, конечно, что очень важно перед праздниками, еда в Чили намного дешевле, чем у нас".

Взять к примеру средний смартфон - в Аргентине из-за скачкообразной инфляции он стоит уже около 300 тысяч песо. Но курс аргентинских и чилийских песо примерно один к одному. А в Чили такой же смартфон стоит вдвое дешевле. И так многое другое. Еще бы аргентинцы в массовом порядке не отправились к соседям за покупками!

А самые, так сказать, предприимчивые решили поставить дело на широкую ногу. Закупаются в Чили всем, чем можно и сколько можно, а потом продают все это в Аргентине. Властям естественно все это не нравится.