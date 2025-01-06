https://news.day.az/world/1720825.html В Индии автобус упал в ущелье - есть погибшие - ВИДЕО В Индии в штате Керала утром 6 января автобус упал в ущелье. Как передает Day.Az, об этом сообщает индийская газета The Hindu. Уточняется, что ДТП произошло в шесть часов утра в штате Керала на национальной трассе Коттаракара-Диндуккал.
В Индии автобус упал в ущелье - есть погибшие - ВИДЕО
В Индии в штате Керала утром 6 января автобус упал в ущелье.
Как передает Day.Az, об этом сообщает индийская газета The Hindu.
Уточняется, что ДТП произошло в шесть часов утра в штате Керала на национальной трассе Коттаракара-Диндуккал. В результате инцидента 32 человека ранены, еще четверо пассажиров, жители Мавеликары, получили травмы, несовместимые с жизнью.
Предположительно, авария произошла из-за отказа тормозов.
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