В Индии автобус упал в ущелье

В Индии в штате Керала утром 6 января автобус упал в ущелье.

Как передает Day.Az, об этом сообщает индийская газета The Hindu.

Уточняется, что ДТП произошло в шесть часов утра в штате Керала на национальной трассе Коттаракара-Диндуккал. В результате инцидента 32 человека ранены, еще четверо пассажиров, жители Мавеликары, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Предположительно, авария произошла из-за отказа тормозов.