https://news.day.az/world/1720825.html

В Индии автобус упал в ущелье - есть погибшие - ВИДЕО

В Индии в штате Керала утром 6 января автобус упал в ущелье. Как передает Day.Az, об этом сообщает индийская газета The Hindu. Уточняется, что ДТП произошло в шесть часов утра в штате Керала на национальной трассе Коттаракара-Диндуккал.