В Евросоюзе призвали не спешить с ответом на пошлины Трампа

Министры финансов стран Европейского союза считают, что Брюссель не должен спешить в деле противодействия протекционистской политике избранного президента США Дональда Трампа. Их процитировало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, по словам главы ирландского минфина Джека Чемберса, Евросоюзу нужно быть осторожным, чтобы не попасть в ситуацию ответных мер и протекционизма, которые приведут к значительным издержкам. Его коллега из Германии Йорг Кукис призвал Европу к "конструктивному взаимодействию" с новой администрацией. Он напомнил, что пока неясно, какие шаги может предпринять Трамп. При этом он признал, что экспортно-ориентированная экономика Германии является одной из наиболее уязвимых и подвержена влиянию торговых пошлин.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель подходит к отношениям с США в духе партнерства, а бельгийский министр финансов Винсент ван Петегем и вовсе призвал сосредотачиваться не на ответных мерах, а на проблемах Европы, связанных со снижением конкурентоспособности и растущим разрывом в производительности.

По мнению президента Еврогруппы Паскаля Донохью, США по-прежнему нужны союзники, и Европа может стать одним из таких.

"Нам нужно подумать, как мы можем подойти к этим новым отношениям с более сильной позиции", - сказал он.

Недавно Трамп поставил ультиматум ЕС по закупкам американских нефти и газа.