Блинкена и Салливана лишили доступа к секретным сведениям

Президент США Дональд Трамп ограничил экс-госсекретарю Энтони Блинкену и бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану доступ к секретным сведениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Как пишет агентство, Трамп "лишил доступа к секретным сведениям" Блинкена и Салливана уже на следующий день после того, как применил аналогичную ограничительную меру к своему предшественнику Джо Байдену.

Помимо них, согласно данным Reuters, доступа к секретным данным лишилась бывшая заместитель генпрокурора США Лиза Монако, а также генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг, которые ранее вели дела против Трампа.