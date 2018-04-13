Британия извинилась за досмотр самолета "Аэрофлота"

Британский центр по безопасности полетов объяснил, почему в конце марта был проведен досмотр на борту самолета "Аэрофлота" в Лондоне, и принес извинения. Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В конце марта в Минтрансе сообщили РИА Новости, что координационный центр по авиабезопасности России направит запрос Лондону о причинах проверки борта "Аэрофлота" 30 марта 2018 года.

"Предоставил [причины]. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии", - сообщил Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

Ранее замминистр внутренних дел Бен Уоллас объяснил, что досмотр российского самолета в аэропорту Хитроу был проведен в рамках стандартных процедур по защите от организованной преступности.

Британская полиция и таможня 30 марта провели досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился вылететь из Лондона в Москву. По словам капитана воздушного судна, они не объяснили причины осмотра и не составили акт, но требовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров капитан остался в кабине, но полностью контролировать досмотр не мог.

Российское посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту с требованием объяснений.

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