BYD представил новый кроссовер Denza N7

Компания BYD представила новый кроссовер Denza N7, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Рыночный дебют модели состоится до конца этого года.



Автомобиль выполнен в старой корпоративной стилистике бренда и во многом продолжает те идеи, что были воплощены во вседорожнике Denza X, который выпускался с 2019 по 2021 год. Однако компания несколько переиначила дизайн, добавив в него больше спортивных линий. Кроме того, разработчикам удалось спрятать два лидара в переднем бампере, хотя обычно их устанавливают на крышу.



Как уверяют в BYD, Denza N7 оснащен уникальной технологией контроля температуры аккумулятора, позволяющей оптимизировать процесс работы при низких температурах. Таким образом эта система может решить проблемы, связанные с серьезным сокращением запаса хода в зимнее время. Техническая часть пока не раскрывается, но уже известно, что она будет гибридной или полностью электрической.

Напомним, компания Denza была создана совместными усилиями Mercedes-Benz и BYD еще в 2010 году, однако в 2021 году немцы сократили свою долю в СП, поэтому теперь Denza считается полноправным дочерним подразделением китайского BYD.





