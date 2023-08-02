Skoda представила обновленный кроссовер Kamiq и компакт Scala

Чешская Skoda раскрыла внешность обновленных кроссовера Kamiq и компакта Scala, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Машины появились на рынке еще в 2019 году и только сейчас прошли рестайлинг, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Внешне автомобили изменились не сильно. В компании подкорректировали дизайн оптики, решетки радиатора и бамперов. При этом Skoda Scala получила новую начинку фар с кристаллическими модулями, которые автопроизводитель сравнивает с драгоценными камнями. Для Kamiq в качестве опции предусмотрены матричные фары.



Кроме того, модели получили новые легкосплавные диски, размер которых может достигать 18 дюймов. Для машин будет доступна и специальная комплектация Monte Carlo с черными декоративными элементами на кузове, тонировкой стекол и оригинальными колесными дисками.

Skoda Kamiq и Scala по-прежнему будут оснащаться тремя силовыми установками на выбор. В самых младших комплектациях это трехцилиндровый турбомотор объемом 1 л. Его мощность составляет 95 л.с. и 175 Н·м крутящего момента. Есть и более производительная версия этого двигателя с тем же объемом. У нее уже 115 л.с. и 200 Н·м крутящего момента. На вершине моторной гаммы - четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и 250 Н·м крутящего момента. С ДВС может работать пяти- или шестиступечатая "механика" или семиступенчатый "робот".