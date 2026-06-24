Audi представила обновленный A3

Audi показала A3 с тремя уровнями ADAS и дистанционной парковкой . Небольшое обновление A3 коснулось внешности, салона и электроники. Среди главных новинок - панорамный изогнутый дисплей и более совершенные ADAS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Carscoops.

Нынешний Audi A3 пережил обновление в середине цикла совсем недавно, но компания решила не останавливаться - очередной раунд изменений затронул в первую очередь интерьер. Компактный хэтчбек, седан и кроссовер теперь оснащаются изогнутой цифровой панелью приборов, более продвинутыми системами помощи водителю, а также обновленной оптикой и особыми шильдиками для версий S и RS.

Ключевое изменение коснулось приборной панели: Audi отказалась от двух отдельных экранов в пользу единого изогнутого стекла, которое уже знакомо по модели Q3. Два дисплея (11,9 и 12,8 дюйма) ориентированы на водителя и дополнены световой полосой. В отличие от старших моделей вроде A5, A6 и Q6 e-tron, в A3 пассажирского экрана не предусмотрено.

Обновленный салон A3 предлагает четыре варианта отделки: карбон, микрофибра Dinamica, "Light crepe" и "Impressum black", что соответствует стремлению Audi к персонализации.

Системы помощи водителю теперь доступны в трех уровнях оснащения: Tech, Tech Plus и Tech Pro. Ключевая новинка - адаптивный круиз-контроль Adaptive Cruise Assist Plus, который управляет продольным и поперечным движением на скорости до 210 км/ч, удерживая автомобиль в полосе и соблюдая дистанцию с минимальным участием водителя.

Для парковки предлагаются две системы: Park Assist Plus и более функциональная Park Assist Pro, включающая дистанционную парковку. Обе версии умеют адаптироваться к водителю: они анализируют его привычки и со временем подстраиваются под индивидуальный стиль управления.