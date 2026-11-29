Психолог назвала три способа быстро справиться с острым стрессом на дороге
Автомобильная дорога является зоной повышенного риска, где эмоциональные срывы водителя угрожают безопасности окружающих. Психологи отмечают, что паническую атаку можно распознать по таким признакам, как учащенное дыхание, повышенное потоотделение и сухость во рту.
Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, о том, как справляться с тревожными состояниями рассказала "Газете.Ru" доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.
Эксперт пояснила, что приближение приступа можно отследить по телесным сигналам - сбою ритма дыхания, внезапной потливости и ощущению сухости во рту. Купировать это состояние нужно немедленно, пока оно не привело к потере контроля над машиной.
"Хорошо работает прием громкого пения: как только появились первые признаки, водитель в голос начинает петь. Если симптомы не проходят, пение продолжается. Можно читать стихи - это тоже темпо-ритмическое воздействие. Если же по каким-то причинам этот метод кажется неэффективным или не подходит, хорошо помогают дыхательные приемы: глубокий вдох, задержка дыхания и максимально медленный выдох", - объяснила Никишина.
Психолог уточнила, что ритмичные действия способны всего за 3−10 минут переключить внимание и погасить нарастающую тревогу. Она также добавила, что нередко причиной паники становится не сама дорожная обстановка (к примеру, заезд в тоннель), а заранее сформированное тревожное ожидание.
"В таком случае стоит применять приемы статического напряжения, не создавая при этом аварийных ситуаций. Нужно напрягать мышцы тех зон, которые не задействованы в управлении автомобилем - пресс, бедра, плечи, - а затем быстро их расслаблять. Главное - не дать аффекту достичь пика. Если же вернуть самоконтроль не удается, единственным верным решением будет включение аварийной сигнализации и остановка на обочине", - резюмировала профессор.
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