Автомобильная дорога является зоной повышенного риска, где эмоциональные срывы водителя угрожают безопасности окружающих. Психологи отмечают, что паническую атаку можно распознать по таким признакам, как учащенное дыхание, повышенное потоотделение и сухость во рту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, о том, как справляться с тревожными состояниями рассказала "Газете.Ru" доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

Эксперт пояснила, что приближение приступа можно отследить по телесным сигналам - сбою ритма дыхания, внезапной потливости и ощущению сухости во рту. Купировать это состояние нужно немедленно, пока оно не привело к потере контроля над машиной.

"Хорошо работает прием громкого пения: как только появились первые признаки, водитель в голос начинает петь. Если симптомы не проходят, пение продолжается. Можно читать стихи - это тоже темпо-ритмическое воздействие. Если же по каким-то причинам этот метод кажется неэффективным или не подходит, хорошо помогают дыхательные приемы: глубокий вдох, задержка дыхания и максимально медленный выдох", - объяснила Никишина.

Психолог уточнила, что ритмичные действия способны всего за 3−10 минут переключить внимание и погасить нарастающую тревогу. Она также добавила, что нередко причиной паники становится не сама дорожная обстановка (к примеру, заезд в тоннель), а заранее сформированное тревожное ожидание.

"В таком случае стоит применять приемы статического напряжения, не создавая при этом аварийных ситуаций. Нужно напрягать мышцы тех зон, которые не задействованы в управлении автомобилем - пресс, бедра, плечи, - а затем быстро их расслаблять. Главное - не дать аффекту достичь пика. Если же вернуть самоконтроль не удается, единственным верным решением будет включение аварийной сигнализации и остановка на обочине", - резюмировала профессор.