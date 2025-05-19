https://news.day.az/azerinews/1753963.html Trampla Putinin telefon danışığı başlayıb Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ lideri Donald Tramp arasında telefon danışığı başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Ağ Ev rəsmisinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd edək kii, bundan əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.
Trampla Putinin telefon danışığı başlayıb
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ lideri Donald Tramp arasında telefon danışığı başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Ağ Ev rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edək kii, bundan əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Liderlər Trampın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə söhbətindən sonra yenidən telefon danışığı aparmaq qərarına gəliblər.
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