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Trampla Putinin telefon danışığı başlayıb

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ lideri Donald Tramp arasında telefon danışığı başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Ağ Ev rəsmisinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd edək kii, bundan əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.