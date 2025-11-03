https://news.day.az/azerinews/1792780.html Əsgər maaşı da bank kartı ilə veriləcək Azərbaycanda əsgərlərə verilən maaş bank kartları ilə ödəniləcək. Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bunun üçün "əsgər kartları" hazırlanıb. Qeyd olunub ki, artıq "əsgər kartları"nın hərbi qulluqçulara paylanmasına başlanılıb.
Əsgər maaşı da bank kartı ilə veriləcək
Azərbaycanda əsgərlərə verilən maaş bank kartları ilə ödəniləcək.
Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bunun üçün "əsgər kartları" hazırlanıb.
Qeyd olunub ki, artıq "əsgər kartları"nın hərbi qulluqçulara paylanmasına başlanılıb.
Hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik-leytenant İbrahim Rüstəmli bildirib ki, "əsgər kartları" şəffaflığın təmini üçün tətbiq edilir:
"Əsgər məvacibi əvvəllər cədvəllərlə verilirdi, əsgər qol çəkib alırdı. İndi əsgər maaşları "əsgər kartı" vasitəsilə veriləcək. Bu da şəffaflığı qorumaq baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu kartlar rüşvət hallarının müəyyən mənada qarşısını alacaq".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре