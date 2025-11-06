https://news.day.az/azerinews/1793574.html Qarabağ Universitetinin magistratura imtahanları Xankəndidə keçiriləcək İki ildən sonra Qarabağ Universitetinin ilk məzunları magistratura imtahanlarını da Xankəndidə verəcəklər. Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə "Zəfər Günü" ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə deyib. "Biz qəbul imtahanlarını keçirdik və indi növbəti mərhələyə ümidlə baxırıq.
