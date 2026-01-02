Meksika sahillərində 6,5 bal gücündə zəlzələ olub

Meksikanın cənub-qərbindəki Qerrero ştatında 6,5 ​​bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib.

 

Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Çilpansinqo şəhərindən 42 km cənub-şərqdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 42 km dərinlikdə olub.

Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.